Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия

Президент России Владимир Путин отправил в отставку обвиняемого в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из-за утраты доверия, соответствующий указ опубликовал Кремль.

«Постановляю: отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента РФ», — говорится в сообщении.

Ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом и игнорируют запрет массовых мероприятий.

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