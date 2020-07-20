Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия
Президент России Владимир Путин отправил в отставку обвиняемого в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из-за утраты доверия, соответствующий указ опубликовал Кремль.
«Постановляю: отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента РФ», — говорится в сообщении.
Ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.
С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом и игнорируют запрет массовых мероприятий.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин предложил Дегтяреву возглавить Хабаровский край
— Дегтярев заявил о готовности немедленно вылететь в Хабаровск
— Кремль не считает, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа