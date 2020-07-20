В Кремле рассказали, планирует ли Путин поехать в Хабаровск

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует поездку в Хабаровск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока в ближайшее время такая поездка не запланирована», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что у Путина есть желание и потребность общаться с людьми, что он делает при возможности.

Ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом и игнорируют запрет массовых мероприятий.

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