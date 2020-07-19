Белоруссия откроет материалы по делу «Белгазпромбанка» другим странам

Белоруссия готова ознакомить международных специалистов с материалами по делу «Белгазпромбанка», заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает «БелТА».

Лукашенко рассказал, что приказал Комитету госбезопасности и прокуратуре страны подготовить материалы, которые будут предоставлены специалистам Интерпола, США, России и Польши.

По словам главы государства, международные специалисты смогут сами увидеть, есть ли уголовное преступление в действиях задержанных лиц.

Ранее по подозрению в организации противоправной деятельности «Белгазпромбанка» был задержан его экс-руководитель Виктор Бабарико, который был намерен участвовать в предстоящих выборах президента Белоруссии. Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за незаконной деятельностью Бабарико стоит Газпром.

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