Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»

Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. Об этом говорится в заявлении, опубликованным на сайте китайского МИД.

По словам китайской стороны, данный документ «злонамеренно очерняет закон о национальной безопасности Гонконга». Дипломаты указывают на то, что в нем прописаны «угрозы о введении санкций в отношении Китая». По их словам, законопроект «серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений».

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Китая считают его «грубым вмешательством в дела Гонконга» и КНР.

«Китайское правительство резко осуждает это и решительно выступает против», — указано в заявлении министерства.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон и президентский указ «Об автономии Гонконга». Этот закон призван привлечь Китай к ответственности за его действия против Гонконга.

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