Трамп избавил помилованного фигуранта «российского дела» Стоуна от штрафа

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который освобождает ранее помилованного им фигуранта «российского дела» и экс-помощника Роджера Стоуна от необходимости выплачивать остатки назначенного штрафа, сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный в электронной базе данных суда.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ о помиловании Стоуна. В документе также отмечается, что Стоуна освободили не только от тюремного срока, но и от неоплаченной части штрафа.

«Тюремный срок Стоуна должен истечь немедленно и (ему не нужно будет выплачивать. — «Газета.Ru») любой имеющийся остаток наложенного на него штрафа в размере $20 тыс.», — говорится в тексте.

В феврале 2020 года суд в Вашингтоне приговорил Стоуна почти к трем с половиной годам тюрьмы. Он был советником Трампа во время его президентской гонки в 2016 году. Его обвиняли в том, что он давал ложные показания, пытался помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивал свидетеля.

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