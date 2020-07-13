ЕС призвал Армению и Азербайджан прекратить конфронтацию на границе

Евросоюз призывает Армению и Азербайджан прекратить военную конфронтацию на границе и принять меры про деэскалации обстановки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-офис внешнеполитической службы союза.

«ЕС призывает обе стороны остановить вооруженную конфронтацию, воздерживаться от действий и риторики, которые провоцируют напряженность, и принять немедленные меры для предотвращения эскалации», — заявили в ведомстве организации.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

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