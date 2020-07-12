СБ ООН с пятой попытки продлил трансграничные гуманитарные поставки в Сирию

Совет Безопасности ООН с пятой попытки принял резолюцию о продлении на год режима поставок гуманитарной помощи в Сирию через единственный пропускной пункт на границе с Турцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постпреда ФРГ при ООН Кристофа Хойсгена.

«Двенадцать голосов «за», три страны воздержались. Проект резолюции принят большинством голосов», — сказал Хойсген.

Россия была в числе воздержавшихся стран.

Ранее Россия и Китай наложили вето на вариант резолюции, представленный Бельгией и Германией. При этом остальные 13 стран проголосовали «за» проект, однако он был отклонен. В рамках него предоставление гумпомощи предполагалось через два пропускных пункта.

Режим доставки гумпомощи из соседних государств через линии фронта и погранпереходы на территорию Сирии действует с июля 2014 года.

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