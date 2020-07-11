Трамп вновь назвал заказным вбросом материал NYT о «связи» РФ с талибами*

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что материалы The New York Times о якобы «связи» России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России)* являются заказным вбросом , и призвал отозвать Пулитцеровскую премию у журналистов, утверждавших о связи американского лидера с Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Это был всего лишь очередной заказной вброс от The New york Times. Никакого источника нет, они выдумали это. Фейковые новости», — утверждает глава Белого дома.

Он также прикрепил к своему посты ссылку на материал, в котором говорится, что спецслужбы «не подтвердили этот отчет», о котором идет речь в публикации газеты.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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