В ЕС сожалеют о решении Турции изменить статус собора Святой Софии

Евросоюз сожалеет о решении Турции превратить собор Святой Софии в мечеть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По его словам, собор Святой Софии имеет глубокую историческую общемировую ценность, равно как и Турция всегда следовала традициям сохранения культурного наследия, а также традиции интеллектуальной и культурной открытости.

«Решение президента Турции Тайипа Эрдогана передать монумент под управление религиозным властям достойно сожаления», — отметил Боррель.

Ранее Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии.

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