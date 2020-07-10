В ЕС сожалеют о решении Турции изменить статус собора Святой Софии
Евросоюз сожалеет о решении Турции превратить собор Святой Софии в мечеть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
По его словам, собор Святой Софии имеет глубокую историческую общемировую ценность, равно как и Турция всегда следовала традициям сохранения культурного наследия, а также традиции интеллектуальной и культурной открытости.
«Решение президента Турции Тайипа Эрдогана передать монумент под управление религиозным властям достойно сожаления», — отметил Боррель.
Ранее Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии.
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