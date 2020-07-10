Трамп заявил, что США готовы к удару атлантического урагана «Фэй»

Президент США Дональд Трамп заявил о приближении к западному побережью США тропического урагана «Фэй», заверив, что власти страны готовы к ликвидации последствий стихии, сообщает РИА «Новости».

«Тропический шторм «Фэй», возможно, очень скоро ударит по Нью-Джерси, хорошее место. Мы следим, мы полностью готовы, FEMA (агентство США по чрезвычайным ситуациям) готово», — заявил Трамп на брифинге.

По его словам, удар стихии не должен стать слишком тяжелым для штата Нью-Джерси, однако наверняка этого знать невозможно.

О приближении бедствия ранее сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами.

Скорость ветра в эпицентре «Фэя» в настоящее время достигает 120 км в час. Ураган находится в более чем нескольких сотнях километрах к северо-востоку от Бермудских островов и движется на северо-восток.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в Нью-Джерси выпадет более 100 мм осадков.

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