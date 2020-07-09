МИД РФ назвал цель заявлений о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Опубликованные в средствах массовой информации заявления о «российском следе» в беспорядках в Сербии являются «вбросом» и «заказухой», указано в официальном комментарии министерства иностранных дел России.
Цель данных публикаций – «бросить тень на российско-сербское партнерство», указано в сообщении.
При этом министерство выразило надежду на скорейшее прекращение насилия и восстановление порядка и стабильности в Сербии.
В ночь на 8 июня в Белграде начались массовые протесты против повторных ограничений из-за коронавируса. Позже беспорядки начались и в других городах. Глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что активисты хотят захватить власть.
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