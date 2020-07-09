Путин обсудит с кабмином реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-заседания сообщил, что в ближайшее время обсудит реализацию национальных проектов с правительством, передает РИА «Новости».

В ходе встречи губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил существенно увеличить финансирование нацпроекта поддержки бизнеса. Он пояснил, что регионам необходима поддержка для выхода из коронакризиса.

Глава государства, комментируя предложение Осипова, отметил, что в скором времени обсудит нацпроекты с кабмином, в частности данную инициативу.

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