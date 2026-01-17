Размер шрифта
Культура

Долину призвали спеть перед бойцами СВО ради спасения карьеры

Продюсер Рудченко: Долина рискует завершить карьеру из‑за потери доверия публики
РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко заявил, что певица Лариса Долина потеряла доверие аудитории на фоне скандала с квартирой. Его слова передает aif.ru.

Рудченко считает, что без любви аудитории положение народной артистки России на сцене становится «крайне затруднительным» — тому свидетельствуют переносы и отмены ее концертов.

«На самом деле сейчас наблюдается множество признаков практически полного «обнуления» артиста. Однако Лариса Александровна, судя по всему, не делает никаких выводов из сложившейся ситуации и не использует инструменты по восстановлению репутации», — сказал эксперт.

По словам Рудченко, Долина и ее менеджмент упустили момент, когда можно было более-менее легко восстановить репутацию. Сейчас же, уверен он, артистке предстоит «играть вдолгую». Продюсер предложил певице заняться благотворительностью — например, начать системно помогать животным или бойцам СВО.

В противном случае, уверен Рудченко, певица рискует вынужденно завершить карьеру, поскольку общественность уже поставила крест, «слила» артистку.

«Творческая деятельность и доходы пойдут на спад. Речь может идти о серьезном кризисе, в результате которого артистка рискует завершить карьеру на негативной ноте, оставив темное пятно на своей многолетней репутации», — резюмировал эксперт.

Ранее продюсер Евгений Бабичев назвал Юрия Антонова самым богатым певцом России. 

