Эксперт: Путин высоко оценил работу ЦИК и Эллы Памфиловой по организации голосования

Политконсультант Алена Август в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала слова российского президента Владимира Путина о том, что процесс голосования по поправкам к Конституции был организован «очень качественно, на высоком уровне».

«Так как президент довольно активно участвовал сам в привлечении людей в голосование по внесению поправок, очень логично, что своей встречей [с руководителем Центризбиркома Эллой Памфиловой] он подвел некий итог не самих результатов, но той большой работы, которая была проделана при помощи ЦИК. На самом деле, пережили довольно серьезную, уникальную, даже в мировом плане, кампанию с голосованием в течение недели, с голосованием вне участков», — отметила она.

Эксперт обратила внимание, что была проделана немалая работа организаторами общероссийского голосования. «Это действительно большая работа и, насколько нам всем известно, практически не было никаких жалоб, кроме того огромного океана фейков, который был в интернете. Но уверенно говорю о том, что это фейки, потому что тут же они развенчивались. Поэтому легитимность этого процесса [голосования по поправкам к Конституции] не поддается сомнению», — добавила политконсультант.

«Поэтому и логично, что Путин, как человек, инициировавший саму эту идею по внесению поправок, активно в ней участвующий, обсуждающий эти поправки с населением, экспертным сообществом, он же и подвел некий итог того, как проходило само голосование и насколько качественно оно было проведено», — заключила Август.