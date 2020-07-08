Чешский депутат допустил ухудшение отношений с РФ на фоне дела Сафронова

Чешский депутат Павел Блажек заявил, что дело Ивана Сафронова может ухудшить отношения между Москвой и Прагой, передает ТАСС.

«Ожидаю ухудшения чешско-российских отношений», — сказал Блажек.

Советник генерального директора Роскосмоса Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. Его подозревают в работе на чешские спецслужбы.

При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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