Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.

По этой причине экс-глава государства Дмитрий Медведев не получит такой статус автоматически.

Матвиенко отметила, что статья 95 Конституции содержит право отказа, поэтому механизм действия новой поправки о пожизненном сенаторстве надо прописать в законе.

«В пакете законов также будет готовиться и этот механизм», — сказала она.

Поправки к основному закону России вступили в силу 4 июля по указу президента Владимира Путина. Они предполагают, что экс-главы государства получают право быть сенатором до конца жизни.

Ранее стало известно, что День России предложили праздновать 1 июля в честь голосования по поправкам к Конституции.