У Кремля нет позиции по проекту о запрете призывов к нарушению территорий РФ

В Кремле пока не выработали позицию относительно законопроекта о введении уголовной ответственности в случае призывов к нарушению территориальной целостности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, инициатива еще должна быть обсуждена в парламенте.

«Это новая парламентская, депутатская инициатива, она будет сначала обсуждаться в парламенте, потом уже можно будет говорить о выработке какой-то позиции», — уточнил пресс-секретарь.

Песков уточнил, что после вступления закона о поправках в Конституцию предстоит изменить очень многие законы и акты, и в рамках этой работы будут появляться новые инициативы.

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