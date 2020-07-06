Помпео приглашен на слушания в конгрессе о «сговоре» России с талибами*

Госсекретарь США Майк Помпео приглашен на слушания в палате представителей конгресса о «связи» России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане, сообщает The Hill.

На заседании комитета палаты по международным делам будет рассмотрена реакция президента США Дональда Трампа на сообщения разведки о «сделке» России и талибов с целью уничтожения американских войск в Афганистане, указано в сообщении издания.

В июне американская газета The New York Times опубликовала статью, в которой заявила, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов* в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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