Байден указал на существование системного расизма в США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что системный расизм в Соединенных Штатах Америки имеет место быть уже свыше 200 лет. Такое заявление политик сделал в видеообращении по случаю Дня независимости США, которое было опубликовано в его Twitter.

Байден заявил, что принцип равенства никогда не был воплощен в стране в полной мере.

По его словам, идея о равенстве всех людей пережила «200 лет системного расизма в США».

«Американская история - это не сказка», — сказал Байден.

Он отмечает, что в США постоянно велась борьба «идеи о том, что все созданы равными» и «расизма», который «разобщает» американцев.