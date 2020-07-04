Зеленский: Россия не может требовать от Киева особого статуса для Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права требовать от Киева принятия закона об особом статусе для Донбасса, несмотря на то, что данный пункт содержится в Минских соглашениях, передает РИА «Новости».

«Никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика», — сказал Зеленский.

Ранее издание Spiegel сообщило, что во время переговоров «нормандской четверки» 3 июля Москва требовала от Киева активизировать процесс подготовки проекта изменения украинской конституции, где была бы представлена федерализация страны, а также подтвердить приверженность «формуле Штайнмайера».

Позже Зеленский заявил, что встреча «нормандской четверки» 3 июля в Берлине прошла хорошо, однако ее подробностей не раскрыл.

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