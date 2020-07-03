Поправки в Конституцию России вступают в силу с 4 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, поправки вступят в силу 4 июля.

Также глава государства распорядился произвести официальное опубликование Конституции России с внесенными в нее поправками.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала состоявшимся голосование по конституционным поправкам. Явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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