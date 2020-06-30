Замеченное «Голосом» нарушение на УИК №617 в Жуковском оказалось фейком

Распространенная движением «Голос» информация о несоответствии УИК №617 в Жуковском процедурным правилам проведения голосования оказалась фейком, передает интернет-издание «Взгляд».

Накануне движение «Голос» опубликовало на своей «Карте нарушений на выборах» информацию о том, что избиратели УИК №617 в Жуковском якобы получают бюллетень под присмотром членов комиссии, что нарушает тайну голосования. Кроме того, отмечалось, что не обеспечивается социальная дистанция и должный надзор со стороны представителей правоохранительных органов.

Выяснилось, все перечисленные факты являются провокацией, сфальсифицированной представителями движения. Кроме того, фейком оказался сам избирательный участок, передает Telegram-канал «АнтиФейк».

Блогер Леонид Дегтярев также подтвердил, что информация о УИК №617 в Жуковском является фейком.