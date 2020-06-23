Песков ответил на вопрос о возможном обмене Уилана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимается вопросом обмена иностранных заключенных на российских граждан и потому не может прояснить дальнейшую судьбу Пола Уилана, осужденного за шпионаж, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы в Кремле не занимаемся обменом иностранных граждан на граждан России. Этим занимаются другие органы, поэтому без комментариев», — сказал Песков.
Ранее в МИД России заявили, что Уилан не находится в списке лиц, которых власти РФ намерены обменять на заключенных за рубежом.
Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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