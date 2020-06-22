Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это из Японии передали. Это в одной из префектур Японии сделали этот портрет особой древней техникой на рисовой бумаге», — сказал Песков.

Также он объяснил, почему портрет лежит именно на диване.

«Потому что президент считает, что ему там место», — ответил Песков.

Портрет попал в кадр во время интервью главы государства каналу «Россия 1». Также портрет можно было увидеть в фильме о Владимире Путине, снятом Оливером Стоуном в 2017 году.