Сыну Бабарико предъявлено обвинение
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Сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Эдуарду предъявлено обвинение, сообщает штаб политика на своей странице в Twitter.
По данным штаба, Виктору и Эдуарду Бабарико предъявлены обвинения, они находятся под арестом.
Ранее адвокат Виктора Бабарико сообщал о предъявлении ему уголовного обвинения.
Ранее в Белоруссии были задержаны претендент на пост главы государства Виктор Бабарико и его сын. Бабарико подозревают в организации противоправной деятельности «Белгазпромбанка». Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за незаконной деятельностью Бабарико стоит Газпром.
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