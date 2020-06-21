Сыну Бабарико предъявлено обвинение

Сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Эдуарду предъявлено обвинение, сообщает штаб политика на своей странице в Twitter.

По данным штаба, Виктору и Эдуарду Бабарико предъявлены обвинения, они находятся под арестом.

Ранее адвокат Виктора Бабарико сообщал о предъявлении ему уголовного обвинения.

Ранее в Белоруссии были задержаны претендент на пост главы государства Виктор Бабарико и его сын. Бабарико подозревают в организации противоправной деятельности «Белгазпромбанка». Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за незаконной деятельностью Бабарико стоит Газпром.

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