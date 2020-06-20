Переговоры США и РФ по контролю над вооружениями состоятся 22-23 июня

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет в Австрии переговоры по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня, передает ТАСС сообщение Госдепартамента США.

«Посол Маршалл Биллингсли отправится в Австрию 22-23 июня, чтобы встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым», — говорится в сообщении.

В Госдепартаменте подчеркнули, что на переговоры также приглашены представители КНР. В ведомстве выразили надежду, что Китай не будет уклоняться от обсуждения данного вопроса.

Ранее Биллингсли заявил, что договорился с Рябковым о проведении встречи по вопросу продления ДСНВ и пригласил на переговоры дипломатов из КНР. Позже в китайском МИД на это ответили отказом.

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