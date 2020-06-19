Песков раскрыл детали написания статьи Путина о Второй мировой войне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали написания статьи о Второй мировой войне главы государства для американского журнала The National Interest, передает корреспондент «Газеты.Ru».

На вопрос журналистов, существует ли у российского лидера позиция по пакту Молотова-Риббентропа, он ответил, что не осведомлен об этом.

Относительно того, почему президент выбрал именно американское издание, Песков обратил внимание на то, что оно достаточно серьезное.

«Вы обратили внимание, что сама статья весьма объемная и большая. Формат издания достаточно хорошо подходил для характера этого материала – авторской статьи президента. Но это то, что касается американской аудитории, — такой экспертной», — разъяснил представитель Кремля.

Полный текст статьи президента на русском языке опубликован в «Российской газете» и на сайте президента.

Ранее американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина «Настоящие уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Сам Путин объяснил, что был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.

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