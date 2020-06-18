Трамп допустил разрыв отношений с КНР при определенных условиях
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может разорвать отношения с Китаем при определенных условиях. Об этом он написал в своем Twitter.
Он отметил, что в политике США остаются планы по разрыву отношений с китайской стороной.
«Возможно, я не до конца прояснил, но у США в политике, конечно, остается вариант при различных условиях полностью порвать с Китаем. Спасибо!» — написал Трамп.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп допустил, что Китай преднамеренно распространил коронавирус
— Китай предупредил США о готовности ответить на санкции