У бывшей канцлера Австрии забрали права за пьяное вождение

Бывшая канцлер Австрии Бригитте Бирляйн лишилась водительских прав, потому что вела машину в нетрезвом состоянии, пишет Kronen Zeitung.

Сообщается, что Бирляйн отдыхала в ресторане с друзьями, после чего поехала домой. Ее остановила полиция. Проверка показала, что концентрация алкоголя в крови политика достигает 0,8 промилле.

Позже Бирляйн извинилась за случившееся и заявила, что ее поведение не соответствует тому, какой пример следует подавать.

Бирляйн родилась в 1949 году. Она работала адвокатом, а после работала в Конституционном суде Австрии. Была канцлером с июня 2019 по январь 2020 года, став первой женщиной на этой должности.