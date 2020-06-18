Посол РФ в ФРГ прокомментировал обвинения из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

Российский посол в Германии Сергей Нечаев прокомментировал обвинения немецкой генпрокуратуры о причастности России к убийству грузинского боевика Зелимхана Хангошвили, который находился в розыске в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что обвинения о якобы причастности госструктур России к убийству «не подкреплено никакими фактами и доказательствами».

«Считаем выдвинутые против российских госструктур обвинения беспочвенными и голословными», — подчеркнул Нечаев.

Ранее посол России в ФРГ был вызван в немецкий МИД по данному делу.

23 августа 2019 года Хангошвили был убит в Берлине. Подозреваемого задержали в тот же день. Согласно расследованиям иностранных СМИ, убийца может быть сотрудником российских спецслужб. Москва не раз отрицала свою причастность.

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