В МИД Чехии назвали высылку дипломатов из Москвы ожидаемой

Официальный представитель МИД Чехии Зузана Штихова заявила, что высылка чешских дипломатов из Москвы была ожидаемой ответной мерой со стороны России, передает ТАСС.

По ее словам, в дипведомстве понимали, что последует зеркальная реакция на объявление персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Праге. Таким образом, как считает Штихова, проблема, «возникшая не по вине чешской стороны», решена.

Ранее власти Чехии объявили двух послов России в Праге персонами нон грата. Высылка дипломатов была связана с историей о якобы перевозке в страну яда.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

В ответ Россия заявила о высылке двух сотрудников диппредставительства Чехии. Дипломаты должны покинуть страну со своими семьями до 17 июня.