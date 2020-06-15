В Киеве начался допрос Порошенко по делу Януковича

Киевский апелляционный суд в понедельник, 15 июня, приступил к допросу бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу его предшественника Виктора Януковича о госизмене. Об этом сообщил телеканал «Прямой».

Отмечается, что Порошенко был вызван на допрос в качестве свидетеля по ходатайству защиты экс-президента.

Он ответил утвердительно на вопрос, являлся ли политическим оппонентом Януковича в 2014-2015 годах.

Ранее Печерский районный суд Киева постановил арестовать бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняющегося в узурпации власти. Он объявлен в розыск в связи с тем, что находится за пределами страны.

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