В МИДе Украины заявили о готовности к диалогу с Россией
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет «Известия».
«Если это поможет решить наши проблемы..., я готов к взаимодействию в любом формате», — приводятся слова Кулебы.
Министр добавил, что сейчас обсуждается дата переговоров в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия). Предыдущая встреча прошла 30 апреля.
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