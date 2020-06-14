В МИДе Украины заявили о готовности к диалогу с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет «Известия».

«Если это поможет решить наши проблемы..., я готов к взаимодействию в любом формате», — приводятся слова Кулебы.

Министр добавил, что сейчас обсуждается дата переговоров в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия). Предыдущая встреча прошла 30 апреля.

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