Путин объяснил важность социальных поправок в Конституцию

Поправки, связанные с социальной поддержкой, следует внести в Конституцию России, чтобы социальные вопросы «не забылись и не были потом вычищены из практической жизни», заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1». Об этом сообщает портал Вести.Ru.

К примеру, после внесения в Конституцию пункта об обязательной индексации пенсий, «никакое правительство в будущем уже не сможет не индексировать», отметил глава государства.

По его мнению, внесение поправок в Конституцию является способом учесть в основном законе вопросы, которые «созрели».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию президент России заявил в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

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