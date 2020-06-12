Посольство РФ в США оценило «антироссийские высказывания» Госдепа по Сирии
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Посольство России в США оценило заявление помощника американского госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера о российском содействии геноциду в Сирии. Комментарий опубликован на странице дипмиссии в Facebook.
«Вызывает сожаление, что высокопоставленные представители администрации занимаются распространением фейков, тем самым отравляя российско-американские отношения», – указано в заявлении посольства.
Ранее помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер обвинил Россию в том, что она помогает Дамаску совершать геноцид сирийского населения.
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