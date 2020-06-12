Трамп заявил, что признает поражение при проигрыше на выборах

Глава США Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если проиграет на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.

При этом, по словам Трампа, «для страны будет очень печально», если выиграет кандидат от демократов Джозеф Байден.

Трамп уже стал кандидатом от республиканцев, получил достаточно голосов на партийном съезде. 59-е выборы президента США планируются на 3 ноября.

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