Посольство РФ раскритиковало Латвию за ограничение телевещания на русском языке

Посольство России в Латвии раскритиковало решение властей ограничить вещание русскоязычных телевизионных каналов. Позиция дипломатического представительства опубликована на его странице в Facebook.

Власти Латвии вмешиваются в частную жизнь граждан и мешают их доступу к альтернативным и объективным источникам информации, указано в заявлении посольства.

11 июня сейм Латвии утвердил поправки к закону об электронных СМИ, предусматривающие сокращение вещания телеканалов на русском языке.

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