Посол России в Белоруссии призвал страны учитывать интересы друг друга
Проблемы между Россией и Белоруссией показывают, что странам нужно прислушиваться друг к другу и учитывать взаимные интересы, об этом пишет «Известия» со ссылкой на посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.
«Вице-премьер Алексей Оверчук очень четко сказал: если у белорусской стороны есть вопросы, значит, мы обязаны их слышать. И то же самое, убежден в том, так поступают и так будут поступать и белорусские друзья», — сказал дипломат.
Мезенцев выразил уверенность, что обе страны не отступят от стратегического сотрудничества, помня, что укрепление отношений между странами повышает их конкурентоспособность.
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