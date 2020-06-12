Додон поздравил Путина с Днем России

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Лидер Молдавии отметил, что сегодняшний праздник — приятная возможность поздравить Российскую Федерацию с успехами в области внутренней и внешней политики.

«У молдо-российских отношений богатая история и также, по моему убеждению, хорошие перспективы для их дальнейшего развития во имя и на благо наших стран и народов», — подчеркнул Додон.

Он также добавил, что Молдавия готова к совместным шагам по укреплению двустороннего сотрудничества.

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