Додон поздравил Путина с Днем России
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Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Лидер Молдавии отметил, что сегодняшний праздник — приятная возможность поздравить Российскую Федерацию с успехами в области внутренней и внешней политики.
«У молдо-российских отношений богатая история и также, по моему убеждению, хорошие перспективы для их дальнейшего развития во имя и на благо наших стран и народов», — подчеркнул Додон.
Он также добавил, что Молдавия готова к совместным шагам по укреплению двустороннего сотрудничества.
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