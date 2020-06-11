Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня

Еврокомиссия рекомендует странам Европейского союза после 30 июня приступить к снятию ограничений на въезд в Европейский союз, установленных с целью борьбы с пандемией коронавируса, передает РИА «Новости».

«Еврокомиссия рекомендует частичное и постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС после 30 июня на основе общего скоординированного подхода», — указано в сообщении ЕК.

Ранее Евросоюз закрыл внутренние и внешние границы для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Польша откроет границы с ЕС 13 июня

— Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 1 июля