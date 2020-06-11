В Кремле ответили на заявления США о новых санкциях против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение членов Республиканской партии США ввести новые санкции в отношении России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что в Москве подобные предложения о новых рестрикциях считают попросту незаконными с точки зрения международного права.

«Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений и не будут никоим образом материализовываться. По мере развития избирательной кампании в США, наша страна и двусторонние отношения для американских политиков становятся сакральной жертвой, которую нужно принести, его хочешь добиться успеха в политической деятельности», — сказал представитель Кремля.

Ранее исследовательский комитет Республиканской партии США представил доклад, в котором предложил признать Россию «страной — спонсором терроризма».

Они заявили, что РФ ведет агрессивную деятельность по повышению своего влияния на международной арене и подрывает мировое устройство, которым руководят Соединенные Штаты.

Американские политики предложили конгрессу ввести санкции против компаний, работающих в российских нефтегазовых проектах, а также наложить ограничительные меры на приобретение нового российского суверенного долга.

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