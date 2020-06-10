Путин оговорился и «придумал» новое министерство

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий оговорился и «придумал» новое министерство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, глава государства, говоря о сокращении расходов хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии, сослался на данные Минэкономсвязи.

«По оценке Минэкономсвязи, <...> в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20 процентов», — цитирует РИА «Новости» Путина.

Совещание, на котором также присутствовал премьер-министр России Михаил Мишустин, прошло в формате видеоконференции.