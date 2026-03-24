Радикальные группировки Ирака заявили об атаке на месторождение Румейлан в Сирии

Al Hadath: шиитские группировки Ирака заявили об атаке на месторождение в Сирии
Hussein Mall/AP

Военизированные шиитские группировки, базирующиеся в Ираке, заявили о своей причастности к атаке на нефтяное месторождение Румейлан, находящееся в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«Радикальные иракские группировки взяли на себя ответственность за нападение на месторождение Румейлан в Хасеке», — говорится в сообщении.

До этого сирийское армейское командование сообщало, что военная база в Хасеке, расположенная вблизи Румейлана, подверглась ракетному обстрелу с территории Ирака. По данным сирийских военных, пять ракет были выпущены из населенного пункта, находящегося примерно в 20 километрах от сирийско-иракской границы. Командование заявило, что иракская сторона начала расследование инцидента с целью выявления и задержания виновных.

18 марта генеральный директор иракской государственной нефтяной компании (SOMO) Али Низар заявил, что Ирак будет использовать сирийский порт Банияс в качестве альтернативного Ормузскому проливу пути для поставок нефти на мировой рынок.

Ранее Иран предупредил, что в скором времени начнет атаковать нефтегазовые объекты в странах Ближнего востока.

 
