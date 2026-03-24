Названа бытовая техника, которая может быть опасна для людей с кардиостимуляторами

Старые СВЧ-печи и индукционные плиты могут быть опасны для пациентов с электрокардиостимуляторами, рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог, руководитель направления интегративной медицины сети клиник «Будь Здоров» Татьяна Маклакова.

«Индукционная плита создает электромагнитное поле для нагрева посуды. Кардиостимулятор запрограммирован реагировать на внешние электрические сигналы сердца. Сильное магнитное поле может создать помехи и вызывать сбои в работе устройства. Но большинство современных электрокардиостимуляторов (ЭКС) имеют специальный «магнитный режим» (режим асинхронной стимуляции). Если на стимулятор воздействует сильный магнит, он может переключиться на этот режим, чтобы не воспринимать помехи как сердечный ритм», — объяснила врач.

Магнитное поле от индукционной плиты может повлиять на работу стимулятора, но только при определенных условиях. Обычное приготовление пищи, как правило, безопасно, если соблюдать дистанцию, отметила доктор.

«Большинство производителей кардиостимуляторов и медицинские ассоциации (например, American Heart Association) рекомендуют соблюдать дистанцию не менее 30–40 см (15–16 дюймов) между включенной индукционной панелью и имплантированным устройством. Если плита встроена в столешницу, то стоять готовить, склонившись над конфоркой, не стоит. Но если вы стоите рядом и протягиваете руку, чтобы помешать еду в кастрюле (расстояние от груди до плиты больше 30 см) — это безопасно. Если это переносная индукционная плитка, то нельзя ставить ее на колени или держать вплотную к груди», — заметила Маклакова.

При этом посуда для индукционных плит безопасна. По словам кардиолога, сама по себе она не создает магнитное поле. Опасность может возникнуть только когда плита включена, а посуда стоит на ней.

«Помимо индукционных плит, людям с кардиостимуляторами стоит быть внимательными с источниками сильных магнитных полей. Это — микроволновые печи, электродрели, перфораторы, болгарки — особенно старые. Причем инструменты опасны не только магнитным полем, но и вибрацией, которую стимулятор может принять за сердечный ритм. Если говорить об СВЧ, то современные модели хорошо экранированы. Можно стоять рядом, но не прислоняться к дверце во время работы. Также могут быть опасны индукционные зарядки для телефонов: опять же важно соблюдать расстояние от такой зарядки. Телефон тоже лучше не носить во внутреннем кармане пиджака прямо над стимулятором. Держите телефон на расстоянии 15–20 см», — заключила доктор.

При этом важно учитывать, что у разных моделей кардиостимуляторов разная чувствительность. Врач рекомендует уточнить этот вопрос на плановой проверке стимулятора у аритмолога, он подскажет индивидуальные нюансы именно для вашего прибора.

Ранее россиян призвали проверять почки при проблемах с печенью.

 
Теперь вы знаете
Сколько стоит Россия. Какую цифру назвали в правительстве и что она значит
