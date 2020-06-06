Посол назвал чушью сообщения о помощи РФ провокаторам на беспорядках в США

Посол России в США Анатолий Антонов назвал чушью сообщения о том, что Москва помогает провокаторам на американских беспорядках, пишет ТАСС.

«Сейчас нас обвиняют в том, что мы якобы стоим за сценой, чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха», — сказал Антонов.

Посол подчеркнул, что Россия настроена на прагматичное сотрудничество с США.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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