Трамп пригрозил новыми санкциями Китаю и ЕС

Американский президент Дональд Трамп допустил введение новых санкций против Китая и ЕС, если те не отменят таможенные пошли на некоторые товары из США, пишет ТАСС.

«Если Европейский союз немедленно не отменит эту пошлину, то мы введем пошлины на их автомашины, который будет эквивалентен... Это будет «эквивалент плюс»», — приводятся слова Трампа.

Речь идет о сборах на машины, омаров и другие товары.

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