Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с папой Римским Франциском, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе Зеленского, украинский лидер обсудил с римским папой ситуацию в Донбассе. В частности, он попросил понтифика помочь в освобождении заключенных, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории.

Зеленский заверил Святой престол, что обстановка в Донбассе является безопасной. Римский папа поблагодарил президента за стремление к мирному разрешению конфликта в Донбассе и рассказал, что пытается освободить украинского военнослужащего Виталия Маркива, которого итальянский суд признал виновным в убийстве журналиста Андреа Роккелли.

В пресс-службе добавили, что стороны договорились о сотрудничестве в гуманитарной сфере, а также в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды.

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