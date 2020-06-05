Службу внешней разведки Украины возглавил замглавы администрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Валерия Кондратюка. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский уволил с этой должности Валерия Евдокимова, возглавлявшего СВР с сентября 2019 года.

Причины увольнения в документе не уточняются.

Кондратюк в 2014-2015 г. возглавлял департамент контрразведки Службы безопасности Украины, в 2015-2016 г. был начальником главного управления разведки Минобороны страны, в 2016-2019 г. занимал должность замглавы администрации президента Петра Порошенко.

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