Службу внешней разведки Украины возглавил замглавы администрации Порошенко
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Валерия Кондратюка. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Другим указом Зеленский уволил с этой должности Валерия Евдокимова, возглавлявшего СВР с сентября 2019 года.
Причины увольнения в документе не уточняются.
Кондратюк в 2014-2015 г. возглавлял департамент контрразведки Службы безопасности Украины, в 2015-2016 г. был начальником главного управления разведки Минобороны страны, в 2016-2019 г. занимал должность замглавы администрации президента Петра Порошенко.
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