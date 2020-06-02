В Совфеде считают, что США начинают «сыпаться»

В Совете Федерации полагают, что Соединенные Штаты вступили во время «сумятицы» и из-за этого начинают «сыпаться». Об этом написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, то, что США «сыпятся» видно в Сирии, Афганистане, по катастрофе с коронавирусной инфекцией и неспособности страны помочь европейским союзникам в пик пандемии. Кроме того, о проблемах говорят «истеричные невнятные» обвинения в адрес Китая, расовый бунт и внутренний раскол.

«США вступили во время сумятицы», — полагает сенатор.

Беспорядки в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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