Кадыров призвал ООН наказать американские власти за бесчинства

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Организация Объединенных Наций (ООН) и попросил наказать власти США за бесчинства и противоправные действия.

Кадыров признался, что наблюдает за происходящей в Штатах ситуации с ужасом: «права обычных граждан злостно нарушаются представителями власти. Полицейские вершат самосуд прямо на улицах».

Чеченские лидер потребовал от американских властей прекратить беспредел и противоправные действия в отношении американцев. Также Кадыров обратился к ООН с просьбой вмешаться и принять меры.

«Призовите их к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей», — написал он в Telegram-канале.

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